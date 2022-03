Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp: un partenariat pour l'éolien offshore au Japon information fournie par Cercle Finance • 23/03/2022 à 09:45









(CercleFinance.com) - bp annonce s'associer au conglomérat japonais Marubeni pour former un partenariat stratégique destiné au développement de l'éolien offshore au Japon, et potentiellement à d'autres projets de décarbonisation, y compris l'hydrogène.



Dans le cadre de leur accord, le Britannique établira une équipe locale de développement éolien offshore à Tokyo et se joindra à Marubeni dans sa proposition pour un projet éolien offshore au large des côtes du Japon en achetant une participation de 49% dans le projet proposé.



Les entreprises y voient une première étape vers la construction d'une position de leader sur l'éolien offshore au Japon. Le pays vise à être neutre en carbone d'ici 2050 et s'est fixé pour objectif de déployer 10 GW de capacité éolienne offshore d'ici 2030 et 30-45 GW d'ici 2040.





