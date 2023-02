Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp: un cluster d'hydrogène vert pour un site espagnol information fournie par Cercle Finance • 28/02/2023 à 14:43









(CercleFinance.com) - bp annonce avoir lancé un projet de cluster d'hydrogène vert à faible émission de carbone, au sein de sa raffinerie de Castellón, dans la région de Valence en Espagne, dans le cadre d'une initiative de collaboration public-privé.



Baptisée HyVal, cette initiative est destinée à être basée sur le développement progressif d'une capacité d'électrolyse allant jusqu'à 2 GW d'ici 2030 pour produire de l'hydrogène vert dans la raffinerie.



La transformation du site de Castellón, qui doit permettre une décarbonation de la raffinerie, ainsi que le triplement de sa production de biocarburants, pourrait voir bp investir jusqu'à deux milliards d'euros.





Valeurs associées BP LSE +0.10%