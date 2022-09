Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp: un ancien de Schlumberger coopté au conseil information fournie par Cercle Finance • 29/09/2022 à 11:44









(CercleFinance.com) - bp a annoncé jeudi avoir coopté Satish Pai à son conseil d'administration, une nomination qui prendra effet à compter du 1er mars 2023.



Satish Pai mène actuellement une carrière au sein du conglomérat industriel indien Hindalco Industries, dont il était devenu directeur général de l'activité d'aluminium en 2013.



Il avait occupé précédemment des postes à responsabilité dans l'ingénierie et le management au sein du groupe américain de services pétroliers Schlumberger.



Satish Pai est également administrateur du groupe suisse ABB depuis 2016.





