bp : teste une solution de paiement digital du carburant

(CercleFinance.com) - bp annonce avoir testé avec succès le premier système numérique de paiement de carburant embarqué au Royaume-Uni, en partenariat avec Mercedes-Benz Trucks UK.

Le système a été testé sur 11 véhicules de Wren Kitchens spécialiste de la livraison de cuisines au domicile de ses clients.

Basé sur l'application bp In-Truck Pay, ce nouveau système permet l'achat et la gestion du carburant plus rapides, plus efficaces et plus sûrs pour les chauffeurs de camion et les gestionnaires de flotte.

En relayant automatiquement les achats, le kilométrage et d'autres données vers la base, In-Truck Pay élimine les erreurs, fournit des informations précises aux gestionnaires et évite aux conducteurs d'avoir à saisir eux-mêmes le kilométrage de leur véhicule.

L'application a été développée pour la dernière génération de camions Actros, de Mercedes-Benz.