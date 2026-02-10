BP suspend ses rachats d'actions pour réduire sa dette, alors que son bénéfice trimestriel est conforme aux attentes

Arrêt des rachats d'actions trimestriels pour 750 millions de dollars

Bénéfice net du quatrième trimestre: 1,54 milliard de dollars, en hausse de 32 % par rapport à l'année précédente

Le gisement de Bumerangue devrait contenir 8 milliards de barils

Les actions ont baissé de plus de 5 % dans la matinée

(Mise en contexte des rachats d'actions, de la dette de BP, des détails sur ses activités à faible émission de carbone, des commentaires d'analystes et mise à jour du cours de l'action) par Stephanie Kelly et Shadia Nasralla

BP BP.L a suspendu son programme de rachat d'actions et a déprécié environ 4 milliards de dollars dans ses activités liées aux énergies renouvelables et au biogaz avant l'arrivée d'une nouvelle directrice générale à la tête de l'entreprise, alors qu'elle a annoncé un bénéfice trimestriel conforme aux attentes mardi.

BP, dont la nouvelle directrice générale Meg O'Neill prendra ses fonctions en avril, a déclaré qu'elle investirait les liquidités excédentaires dans des projets pétroliers et gaziers pour lesquels elle s'attend à de meilleurs rendements.

"La décision de suspendre les rachats d'actions est la bonne décision à long terme étant donné la faiblesse relative du bilan et l'accent mis sur le désendettement", a déclaré Biraj Borkhataria, analyste chez RBC.

Les actions ont chuté de 5,4 % dans la matinée, contre une baisse de 0,9 % pour un indice plus large de sociétés énergétiques européennes. .SXEP

L'ENTREPRISE SUSPEND SES RACHATS D'ACTIONS POUR RÉDUIRE SA DETTE

Les analystes avaient évoqué la possibilité d'une réduction des programmes de rachat, en particulier dans les grandes entreprises européennes, en raison de la baisse des prix du pétrole et du gaz. La semaine dernière, la société norvégienne Equinor a réduit son programme de rachat de 70 %, tandis que Shell SHEL.L et Exxon XOM.N ont maintenu leurs rachats.

BP a racheté des actions pour une valeur de 750 millions de dollars au cours des trois derniers mois, après avoir racheté des actions tous les trimestres depuis le deuxième trimestre 2021, selon les données de LSEG.

La major pétrolière a réduit sa dette nette à 22 milliards de dollars, contre 26 milliards de dollars au trimestre précédent, et a réitéré un montant cible de 14 à 18 milliards de dollars d'ici 2027.

Le bénéfice sous-jacent au coût de remplacement de BP au quatrième trimestre, ou bénéfice net ajusté, s'est élevé à 1,54 milliard de dollars, soit une hausse de 32 % par rapport à l'année précédente.

BP SE RECENTRE SUR LE PÉTROLE ET LE GAZ

Il y a un an, sous la direction du directeur général de l'époque, Murray Auchincloss, BP a annoncé un retour à une stratégie axée sur les hydrocarbures, affirmant que cela améliorerait la rentabilité après une incursion malheureuse dans les énergies renouvelables par son prédécesseur Bernard Looney.

BP a estimé que sa découverte brésilienne de Bumerangue - la plus importante depuis 25 ans - contient 8 milliards de barils de liquides en place, répartis à parts égales entre le pétrole et les condensats. Elle a indiqué qu'elle prévoyait de forer des puits d'évaluation vers la fin de l'année.

BP avait déjà signalé à 5 milliards de dollars de dépréciations et, mardi, a cité son unité solaire Lightsource bp , son unité américaine de biogaz Archaea et ses activités éoliennes en mer comme les principales raisons. BP a acheté Archaea en 2022 pour 4,1 milliards de dollars.

L'entreprise a déclaré vouloir vendre une participation dans le groupe d'énergie solaire Lightsource bp , a séparé son activité éolienne offshore en une coentreprise JERA Nex BP et a abandonné ses projets de construction d'une usine de biocarburant à Amsterdam et d'usines d'hydrogène en Australie et en Grande-Bretagne .