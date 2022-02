Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp: sortie du capital de Rosneft information fournie par Cercle Finance • 28/02/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - En raison de l'attaque russe en Ukraine, bp annonce que son conseil d'administration a décidé de sortir du capital de Rosneft, en abandonnant la participation de 19,75% que le géant énergétique britannique détenait dans la compagnie pétrolière russe depuis 2013.



De plus, le PDG de bp, Bernard Looney, démissionne du conseil d'administration de Rosneft avec effet immédiat, de même que l'autre administrateur de Rosneft nommé par bp, à savoir l'ancien directeur général Bob Dudley.



Ces décisions obligeront bp à modifier son traitement comptable de sa participation dans Rosneft et, par conséquent, s'attend à comptabiliser une charge non monétaire importante sur ses résultats du premier trimestre 2022, qui seront publiés en mai.





