BP : sortie de trois organisations aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - BP annonce quitter trois organisations basées aux Etats-Unis, à savoir l'American Fuel and Petrochemical Manufacturers (AFPM), la Western States Petroleum Association (WSPA) et la Western Energy Alliance (WEA) après une revue de leurs politiques sur le climat. Le géant énergétique britannique rappelle s'être fixé plus tôt dans le mois l'objectif de devenir une entreprise sans émissions nettes au plus tard en 2050, objectif qui implique 'de nouvelles attentes pour ses relations avec les associations professionnelles dans le monde'.

Valeurs associées BP LSE -0.06%