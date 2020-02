Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BP : se fixe un objectif zéro émission d'ici 2050 Cercle Finance • 12/02/2020 à 15:06









(CercleFinance.com) - Emboîtant le pas de ses homologues européens, le groupe énergétique britannique BP s'est engagé à devenir une entreprise 'zéro émission nette' d'ici 2050. Pour atteindre cet objectif, BP va lancer une réorganisation en profondeur, pour devenir un groupe 'plus concentré et plus intégré', organisé en quatre métiers. Ces métiers seront les suivants: production & opérations, clients & produits, gaz & énergie peu émettrice de carbone, innovation & ingénierie. BP, dont l'activité génère environ 55 millions de tonnes d'équivalent CO2 par an, entend augmenter ses investissements dans les activités hors gaz et pétrole. Le groupe organisera une réunion investisseurs en septembre pour dévoiler sa stratégie et son plan à court terme sous l'égide de son nouveau patron, Bernard Looney.

