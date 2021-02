Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp : réussit un essai de véhicule autonome en Allemagne Cercle Finance • 08/02/2021 à 14:42









(CercleFinance.com) - bp annonce avoir réalisé avec succès un essai de véhicule autonome dans sa raffinerie de Lingen, en Allemagne, en collaboration avec Oxbotica, un spécialiste des logiciels pour véhicules autonomes qui a déployé sa plateforme logicielle et l'a intégrée à l'infrastructure existante dans les deux heures suivant son arrivée. Le véhicule a parcouru plus de 180 km en toute autonomie dans un environnement vaste et complexe fait de chemins étroits, de passages à niveau, de carrefours, de jour comme de nuit et dans des conditions météorologiques imprévisibles, souligne bp. A la suite de cet essai, bp aspire à déployer son premier véhicule autonome pour le suivi des opérations de la raffinerie d'ici la fin de l'année ce qui permettrait d'améliorer les opérations humaines et la sécurité tout en réduisant la taille de sa flotte actuelle, assure la compagnie.

