bp: répond à un appel d'offres dans l'éolien aux Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 12/05/2022 à 10:20









(CercleFinance.com) - bp a annoncé jeudi avoir soumis une offre pour un projet de parc éolien marin au large des Pays-Bas, pour une puissance qui pourrait atteindre 1,4 gigawatts.



Le projet porte sur le développement de deux sites dans le cadre du programme Hollandse Kust Wind Farm Zone (HKW), localisé à 53 kilomètres des cotes du pays sur une superficie d'environ 176 km2.



bp précise que sa participation à l'appel d'offre prévoit l'octroi d'une enveloppe 'sans précédent' de 75 millions d'euros destinée à favoriser l'habitat marin et à surveiller la bonne santé de la biodiversité autour du parc.





