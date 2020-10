Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BP : renoue avec un petit bénéfice au 3ème trimestre Cercle Finance • 27/10/2020 à 09:50









(CercleFinance.com) - La compagnie pétrolière britannique BP a fait état mardi d'un petit bénéfice net sur son troisième trimestre clos fin septembre. BP, qui avait essuyé une perte de près de sept milliards de dollars au deuxième trimestre, explique que son résultat n'a pas été grevé, comme au trimestre précédent, par les lourdes charges ayant trait à ses activités d'exploration. Le groupe énergétique dit également avoir profité du récent redressement des cours du pétrole. Sur le trimestre écoulé, BP affiche un bénéfice sous-jacent ajusté des coûts de remplacement de 86 millions de dollars, toutefois loin du profit de 2,25 milliard de dollars qui avait été dévoilé l'année dernière à la même époque. Dans son communiqué, la 'major' du pétrole et du gaz ajoute être en bonne voie dans la réalisation de son objectif d'économies de 2,5 milliards de dollars sur une base annualisée d'ici à la fin 2021, notamment grâce à la nouvelle organisation qui a été mise en place il y a quelques mois. Autre bonne nouvelle, sa dette nette a diminué de 500 millions de dollars au cours du trimestre pour désormais s'établir à 40,4 milliards de dollars. Toutes ces annonces étaient accueillies favorablement à la Bourse de Londres, où le titre progressait de près de 2% mardi dans les premiers échanges.

Valeurs associées BP LSE +1.95%