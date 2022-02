Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp: renoue avec les bénéfices en 2021 information fournie par Cercle Finance • 08/02/2022 à 09:59









(CercleFinance.com) - bp annonce un bénéfice net de 7,5 Mds$ au titre de l'exercice 2021, loin de la perte de 20,3 Mds$ enregistrée un an plus tôt.

L'EBIDA ajusté ressort à 30,7 Mds$ contre 19,2 Mds$ en 2020.



La compagnie voit ainsi sa dette nette se réduire, passant de 39 Mds à 30,5 Mds$.

Après avoir réalisés 'de solides progrès ces dernières années', bp indique viser la croissance de son EBIDA jusqu'en 2030.



bp prévoit également d'augmenter la proportion de ses dépenses d'investissement dans les activités de croissance en transition à plus de 40% d'ici 2025 et vise environ 50% d'ici 2030.



La compagnie vise à générer entre 9 et 10 Mds$ de nouveaux revenus avec ces activités d'ici 2030.





