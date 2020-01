Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BP : réalise un investissement dans R&B Technology en Chine Cercle Finance • 09/01/2020 à 09:32









(CercleFinance.com) - BP Ventures a investi dans le spécialiste de la gestion de l'énergie R&B Technology en Chine. Les systèmes de gestion de l'énergie de R&B sont conçus pour prévoir, contrôler et améliorer la consommation d'énergie d'un bâtiment. L'investissement de 3,6 millions de dollars fait partie du dernier cycle de financement de R&B Technology, dirigé par BP Ventures et soutenu par CLP Innovation Ventures Limited, une filiale de CLP Holdings Limited, et JAFCO Asia. ' Les bâtiments représentent actuellement un tiers de la consommation énergétique mondiale totale. Les logiciels en tant que service (SaaS) de R&B appliquent des techniques d'IA au diagnostic et à l'optimisation énergétiques dans le secteur commercial et industriel (C&I), en traitant les données pour générer des informations précieuses et des recommandations sur la façon d'améliorer l'efficacité énergétique et d'améliorer la maintenance prédictive dans les bâtiments ' indique le groupe. ' Cela permet aux gestionnaires d'immeubles de prendre des décisions éclairées pour optimiser la performance énergétique et, par conséquent, réduire les émissions de carbone ' rajoute la direction. Dev Sanyal, PDG de BP Alternative Energy a déclaré : ' La technologie numérique, des consommateurs plus intelligents et des objectifs audacieux de décarbonisation modifient rapidement les systèmes énergétiques du monde'.

Valeurs associées BP LSE 0.00%