bp: réalise l'acquisition de Getec Energie

(CercleFinance.com) - bp annonce l'acquisition de Getec Energie, l'un des principaux fournisseurs indépendants d'énergie pour les clients commerciaux et industriels (C&I) en Allemagne.



Cette acquisition permet le développer la présence européenne de bp en matière de fourniture d'électricité et de gaz C&I. Elle permet de fournir des solutions énergétiques intégrées directement aux clients existants et nouveaux en Allemagne et ailleurs en Europe.



' L'acquisition de Getec Energie, qui possède plus de vingt ans d'expérience, d'expertise et de relations clients, s'aligne sur et accélérera la mise en oeuvre de la stratégie de bp visant à devenir une société énergétique intégrée axée sur l'apport de solutions énergétiques aux clients. Il renforcera les capacités de bp et augmentera son interface avec les clients des marchés énergétiques établis (électricité et gaz) et en développement (énergie renouvelable, biogaz et hydrogène) ' indique le groupe.





