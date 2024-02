Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bp: rachats d'actions annoncés avec les trimestriels information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 09:15









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats, bp annonce une augmentation de ses distributions aux actionnaires, avec l'intention de procéder à des rachats d'actions pour 1,75 milliard de dollars avant la publication de ses résultats du premier trimestre 2024.



En outre, le groupe énergétique britannique s'est engagé à annoncer pour 3,5 milliards de dollars de rachats d'actions pour le premier semestre 2024. Dans les conditions actuelles du marché, il prévoit des rachats d'actions pour au moins 14 milliards d'ici 2025.



Pour le quatrième trimestre 2023, bp prévoit un dividende par action en hausse de 10% à 7,27 cents, pour un BPA sous-jacent (coût de remplacement) de 17,77 cents contre 26,44 cents un an auparavant, et un EBITDA ajusté en recul de 19% à moins de 10,6 milliards.



'Avec le recul, 2023 a été une année de solides performances opérationnelles, avec une réelle dynamique de réalisations dans l'ensemble de l'entreprise', commente son CEO Murray Auchincloss, qui réaffirme sa confiance dans la stratégie du groupe.





Valeurs associées BP LSE +5.97%