bp: rachat des parts de Bunge dans une JV au Brésil

(CercleFinance.com) - bp a convenu de racheter au négociant de céréales américain Bunge sa participation dans une coentreprise brésilienne de biocarburants pour 1,4 milliard de dollars.



Le groupe énergétique britannique détient une participation de 50% dans cette joint-venture (JV) baptisée 'bp Bunge Bioenergia', qui produit de l'éthanol à partir de canne à sucre, Bunge détenant les 50% restants.



Dans un communiqué, bp explique que l'opération va lui permettre de dégager des synergies et de continuer à faire croître l'entité, qui a généré un résultat opérationnel courant (Ebitda) de 800 millions de dollars l'an dernier.



Cette transaction intervient alors que le groupe s'est donné comme objectif de porter sa production de biocarburant à quelque 50 millions de barils jour d'ici à 2025.



A horizon 2030, bp ambitionne d'afficher une production de biocombustibles de l'ordre de 100 millions de baril par jour.





