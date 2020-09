Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BP : rachat d'intérêts dans deux parcs éoliens en mer Cercle Finance • 10/09/2020 à 14:18









(CercleFinance.com) - Equinor annonce la conclusion d'un accord avec BP pour lui vendre des intérêts non opérés de 50% dans les actifs Empire Wind et Beacon Wind sur la Côte Est des Etats-Unis, pour un montant total avant ajustements de 1,1 milliard de dollars. 'A travers cette transaction, les deux entreprises établissent aussi un partenariat stratégique pour une croissance supplémentaire dans l'éolien en mer aux Etats-Unis', explique la compagnie énergétique norvégienne. L'acquisition par le Britannique des intérêts dans Empire Wind et Beacon Wind a une date effective au 1er janvier 2020 et devrait être finalisée au début de 2021, sous réserve des conditions usuelles, dont des ajustements du prix d'achat et l'approbation des autorités.

