bp: protocole d'accord avec le gouvernement irakien

(CercleFinance.com) - bp a annoncé avoir signé un protocole d'accord avec le gouvernement irakien afin de négocier un programme de réaménagement intégré de la région de Kirkouk, qui englobe les investissements dans le pétrole et le gaz, la production d'électricité et l'énergie solaire, ainsi que des activités d'exploration plus vastes.



' Ce protocole d'accord s'appuie sur la relation stratégique et de longue date de BP avec l'Irak. Nous considérons la signature d'aujourd'hui comme une étape importante vers le développement potentiel ultérieur de cette région d'une importance cruciale ', a commenté Murray Auchincloss, dirigeant de bp.



Le protocole d'accord signé aujourd'hui pour Kirkouk comprend les dômes de Baba et d'Avanah et trois champs adjacents - Bai Hassan, Jambur et Khabbaz - en Irak fédéral, qui sont exploités par la North Oil Company (NOC) du gouvernement irakien.







