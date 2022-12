Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp: prospecte pour la production d'hydrogène vert en Égypte information fournie par Cercle Finance • 08/12/2022 à 09:50









(CercleFinance.com) - bp a signé un protocole d'accord avec le gouvernement égyptien, en vertu duquel il étudiera le potentiel de création d'une nouvelle installation de production d'hydrogène vert dans le pays.



Dans ce cadre, bp réalisera plusieurs études pour évaluer la faisabilité technique et commerciale du développement d'un centre d'exportation d'hydrogène vert (gH2) à grande échelle et en plusieurs phases en Égypte.



Il est prévu d'envisager des sites à fort potentiel dans toute l'Égypte, en ciblant les meilleures ressources. L'hydrogène vert est produit par l'électrolyse de l'eau, alimentée par des énergies renouvelables.



Anja-Isabel Dotzenrath, vice-présidente exécutive de bp pour le gaz et l'énergie à faible teneur en carbone, a déclaré : ' L'Égypte dispose de ressources d'énergie renouvelable de classe mondiale, et nous sommes impatients de travailler avec le gouvernement pour explorer comment nous pouvons soutenir son ambitieuse stratégie à faible émission de carbone. '



L'hydrogène est l'un des cinq moteurs de croissance de la transition énergétique de bp.





