Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp: projet d'offre confirmé avec ADNOC sur NewMed information fournie par Cercle Finance • 28/03/2023 à 14:10









(CercleFinance.com) - bp a confirmé mardi avoir soumis, aux côtés de son partenaire émirati ADNOC, un projet d'offre en vue de l'acquisition de la société israélienne NewMed Energy.



Le groupe énergétique britannique précise que cette offre 'non-contraignante' porterait sur le flottant de l'entreprise ainsi que sur la reprise d'une partie de la participation actuelle de Delek.



Au terme de ces opérations, bp et ADNOC contrôleraient à eux deux 50% du capital de NewMed.



Dans ce contexte, bp et ADNOC disent avoir l'intention de créer une nouvelle co-entreprise spécialisée dans les projets gaziers à l'international, mais avec une attention toute particulière à la la Méditerranée orientale.





Valeurs associées BP LSE +1.89%