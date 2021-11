Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp : projet d'installation d'hydrogène vert en Angleterre information fournie par Cercle Finance • 29/11/2021 à 09:35









(CercleFinance.com) - bp déclare prévoir une nouvelle installation de production d'hydrogène vert à grande échelle dans le nord-est de l'Angleterre qui pourrait fournir jusqu'à 500 Mwe de production d'hydrogène à horizon 2030. Développé en plusieurs étapes, HyGreen Teesside devrait démarrer sa production d'ici 2025, avec une première phase d'environ 60MWe de capacité installée. Une décision finale d'investissement sur le ‎projet est attendue en 2023.‎ Hygreen Teesside viendra s'ajouter au portefeuille intégré de bp au Royaume Uni, qui comprend trois GW bruts d'énergie éolienne offshore en mer d'Irlande, fournissant 16.000 points de recharge d'ici 2030 et l'accord de partenariat avec Aberdeen City.

Valeurs associées BP LSE +2.09%