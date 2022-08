bp: profit trimestriel triplé, les actionnaires récompensés information fournie par Cercle Finance • 02/08/2022 à 09:22

(CercleFinance.com) - bp a annoncé mardi qu'il allait augmenter sa distribution aux actionnaires via de nouveaux rachats d'actions et un accroissement de son dividende suite à des résultats bien meilleurs qu'espéré au deuxième trimestre.



La compagnie pétrolière britannique a dévoilé ce matin un bénéfice net triplé par rapport à la période correspondante un an auparavant, à près de 8,5 milliards de dollars, dans un environnement marqué par l'envolée des prix des hydrocarbures.



A titre de comparaison, le consensus des analystes visait un profit trimestriel de l'ordre de 6,8 milliards de dollars.



'Cette performance a été tirée par la réalisation de solides marges de raffinage, une performance toujours exceptionnelle dans le négoce de produits pétroliers et une augmentation de la production de gaz liquides', explique le groupe dans un communiqué.



bp explique avoir ainsi dégagé un excédent de trésorerie ('surplus cash flow') de quelque 6,6 milliards de dollars au cours du trimestre, contre seulement 695 millions de dollars un an plus tôt.



Du fait du renforcement de sa trésorerie, la 'major' britannique a décidé d'augmenter de 10% le montant de son dividende trimestriel soit un peu plus que prévu par les analystes, et de lancer un programme de rachat d'actions de 3,5 milliards de dollars prévu pour les trois mois à venir, un montant là encore supérieur aux prévisions.



Suite à toutes ces annonces, l'action bp grimpait de 3,7% mardi dans les premiers échanges à la Bourse de Londres.