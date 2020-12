Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp : prise de participation majoritaire dans Finite Carbon Cercle Finance • 16/12/2020 à 08:48









(CercleFinance.com) - bp annonce acquérir une participation majoritaire dans Finite Carbon, le plus grand développeur de compensations de carbone forestier aux États-Unis, s'appuyant sur sa participation existante dans la société. Le groupe énergétique intégrera l'entreprise à son accélérateur d'entreprise interne, bp Launchpad. Associé à l'investissement supplémentaire de bp, cela devrait soutenir l'expansion de Finite Carbon, y compris sur de nouveaux marchés géographiques. Finite Carbon identifie et développe des projets qui permettent aux propriétaires fonciers de générer des revenus grâce à la protection, la restauration et la gestion durable des forêts, actions qui augmentent le carbone stocké et génèrent des compensations de carbone.

Valeurs associées BP LSE +1.84%