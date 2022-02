Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp: prise de participation de 30% dans Green Biofuels information fournie par Cercle Finance • 03/02/2022 à 12:27









(CercleFinance.com) - bp a annoncé jeudi avoir pris une participation de 30% au sein du capital de Green Biofuels Ltd (GBF), un spécialiste britannique des huiles végétales hydrogénées.



Le groupe énergétique explique que GBF produit ses composés à partir de matières premières renouvelables telles que les huiles végétales, les huiles animales ou la graisse.



Sa gamme inclut notamment le produit HVO Gd+, une huile végétale hydro-traitée (HVO) pouvant servir de substitut au diesel.



Les termes financiers de l'opération n'ont pas été précisés.





Valeurs associées BP LSE +1.10%