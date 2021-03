Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp : prise de participation dans DCS Cercle Finance • 30/03/2021 à 13:26









(CercleFinance.com) - Daimler Mobility et BMW Group annoncent renforcer considérablement l'offre client de leur coentreprise Digital Charging Solutions (DCS) en ajoutant bp comme troisième actionnaire avec une participation de 33,3%, transaction dont les termes ne sont pas divulgués. DCS développe des logiciels de recharge numérique pour les constructeurs automobiles et les exploitants de flottes de véhicules, logiciels offrant aux conducteurs de véhicules électriques un accès transparent à l'un des plus grands réseaux de recharge d'Europe. L'arrivée du groupe énergétique britannique devrait permettre aux clients de DCS d'accéder à 8700 points de charge supplémentaires et de développer de nouvelles offres intégrées pour les flottes. Sa prise de participation sera soumise à approbation réglementaire.

Valeurs associées BP LSE +0.12%