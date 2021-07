Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp : première livraison de GNL neutre en carbone à Sempra Cercle Finance • 16/07/2021 à 11:13









(CercleFinance.com) - bp a annoncé jeudi soir la livraison d'une première cargaison de gaz naturel liquéfié (GNL) neutre en carbone au groupe d'énergie californien Sempra. L'expression 'neutre en carbone' signifie que bp et son partenaire ont compensé l'émission en dioxyde de carbone associée à la cargaison par des projets de réduction d'émissions financés par bp. La livraison doit arriver aujourd'hui sur le terminal d'exportation de gaz naturel liquéfié d'Energia Costa Azul, situé dans l'Etat de Basse-Californie au Mexique, dont Sempra est l'opérateur.

