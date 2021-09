Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp : première livraison de GNL à émissions compensées en Asie information fournie par Cercle Finance • 06/09/2021 à 10:05









(CercleFinance.com) - bp indique avoir procédé à sa première livraison de gaz naturel liquéfié (GNL) compensée en termes d'émissions de carbone, dans la région Asie Pacifique, après la première livraison au niveau mondial réalisée au Mexique en juillet dernier. Le groupe énergétique britannique a ainsi fourni du GNL à CPC Corporation, au terminal de Yung An situé à Taïwan. Il explique avoir quantifié l'intensité en carbone associée à cette livraison, de la tête de puits jusqu'au terminal, de façon à pouvoir compenser ces émissions.

Valeurs associées BP LSE +1.26%