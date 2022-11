Bp: premier gaz extrait du projet Cassia C information fournie par Cercle Finance • 29/11/2022 à 15:17

(CercleFinance.com) - Bp Trinidad and Tobago (bpTT) confirme aujourd'hui que son projet Cassia C a livré son premier gaz en toute sécurité.



Cassia C est la première plateforme de compression offshore de bpTT et sa plus grande installation offshore. Elle permettra à bpTT d'accéder aux ressources de gaz à basse pression de la région du Grand Cassia et de les produire.



La plateforme, qui est la 16e installation offshore de bpTT, est reliée à la plateforme existante de Cassia, située à environ 35 miles au large de la côte sud-est de Trinidad.



' Le premier gaz provenant de Cassia C est une étape importante pour bp à Trinité-et-Tobago. Cette première installation de compression offshore nous permettra de débloquer de nouvelles ressources et de mettre sur le marché le gaz dont nous avons tant besoin ', déclare David Campbell, président de bpTT.



Cassia C devrait produire, au pic, environ 200 à 300 millions de pieds cubes standard par jour de gaz. La production permettra de respecter les engagements de bpTT en matière d'approvisionnement en gaz et sera importante pour soutenir les industries du GNL et de la pétrochimie de T&T.