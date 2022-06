bp: plusieurs mouvements dans son portefeuille canadien information fournie par Cercle Finance • 13/06/2022 à 12:45

(CercleFinance.com) - bp a accepté de vendre sa participation de 50 % dans le projet de sables bitumineux Sunrise en Alberta, au Canada, à La société Cenovus Energy de Calgary.



Dans le cadre de cet accord, bp acquiert la participation de Cenovus dans le projet Bay du Nord dans l'Est du Canada, ce qui ajoute à sa position de superficie importante au large de Terre-Neuve-et-Labrador.



bp détient actuellement une participation dans six permis d'exploration dans la région extracôtière de l'est de Terre-Neuve. La participation non exploitée dans le projet Bay du Nord permettra d'accroître la position de bp au large de l'Est du Canada.



' Il s'agit d'une étape importante dans nos plans visant à créer une entreprise plus ciblée, résiliente et concurrentielle au Canada. Bay du Nord ajoutera une superficie considérable et une ressource découverte à notre portefeuille existant au large de Terre-Neuve-et-Labrador. Avec les activités actives de marketing et de négociation au Canada de bp, cela positionnera bp Canada pour une forte croissance future. ' a déclaré Starlee Sykes, vice-présidente principale de bp, Golfe du Mexique et Canada.