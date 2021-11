Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp : perte de 2,5 milliards de dollars au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/11/2021 à 10:08









(CercleFinance.com) - Après avoir enregistré un bénéfice de 3,1 milliards de dollars au 2nd trimestre 2021, la compagnie britannique bp annonce aujourd'hui une perte de 2,5 milliards de dollars au titre du troisième trimestre. bp explique cette contre-performance par des effets comptables défavorables 'significatifs' de 6,1 milliards de dollars avant impôts. Sur les 9 premiers mois de l'année, bp renoue toutefois avec les bénéfices grâce à un gain de 5,2 milliards de dollars qui fait - en partie - oublier la perte de 21,6 milliards de dollars des neuf premiers mois de l'exercice précédent. La compagnie met par ailleurs en avant la réduction de sa dette nette, celle-ci étant globalement passée de 40 à 32 milliards de dollars en un an. Malgré ces résultats mitigés, bp confirme le versement d'un dividende de 5,46 cents par actions au 4e trimestre, conforme à la hausse de 4% annoncé précédemment. La compagnie confirme d'ailleurs son ambition d'augmenter le dividende de 4% par an jusqu'à 2025. Enfin, forte d'un excédent de trésorerie de 0,9 milliard de dollars au 3e trimestre, bp annonce un nouveau rachat d'actions de 1,25 milliard de dollars avant d'annoncer ses résultats du quatrième trimestre 2021.

Valeurs associées BP LSE -2.68%