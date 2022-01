Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp: partenariat stratégique avec Oman information fournie par Cercle Finance • 17/01/2022 à 09:30









(CercleFinance.com) - bp annonce la signature avec le Sultanat d'Oman d'un accord-cadre stratégique et d'un accord de collecte de données sur les énergies renouvelables qui soutiendront un développement potentiel de classe mondial de plusieurs gigawatts dans le pays, d'ici 2030.



Le groupe énergétique britannique capturera et évaluera les données solaires et éoliennes sur 8.000 km2, évaluation qui aidera ensuite le gouvernement à approuver le développement futur de centres d'énergies renouvelables à des endroits appropriés dans cette zone terrestre.



'Les ressources énergétiques renouvelables pourraient également fournir de l'énergie renouvelable pour le développement de l'hydrogène vert, ciblant à la fois les marchés national et d'exportation mondiale', précise bp.





