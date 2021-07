bp : partenariat pour la navigation zéro carbone

(CercleFinance.com) - bp fait part de la signature d'un partenariat à long terme avec le Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, pour le développement de nouveaux carburants alternatifs et de solutions à faible émission de carbone pour le secteur du transport maritime.

Il détachera des experts pour travailler sur des projets de recherche-développement du centre et contribuera au développement de méthodologies et de voies optimisées pour des solutions de carburant sûres et durables pour le transport maritime.

De plus, le géant énergétique britannique rejoindra le conseil consultatif du centre pour fournir des conseils sur les stratégies de transition et le développement ultérieur des activités du centre.