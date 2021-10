Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp : partenariat pour des centrales solaires en Pologne information fournie par Cercle Finance • 19/10/2021 à 16:43









(CercleFinance.com) - Lightsource bp, la filiale solaire de bp, a annoncé mardi avoir signé un accord de partenariat en vue du co-développement de ses premières centrales photovoltaïques en Pologne. Cet accord doit permettre de développer 757MW de capacités, soit l'équivalent de la consommation électrique de 362.870 foyers polonais. La construction de ces centrales - qui devraient représenter un investissement de quelque 500 millions d'euros - devrait démarrer courant 2022.

Valeurs associées BP LSE +0.13%