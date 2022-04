Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp: partenariat pour décarboner le secteur maritime information fournie par Cercle Finance • 05/04/2022 à 09:35









(CercleFinance.com) - bp indique rejoindre, en tant que partenaire stratégique, le Global Centre for Maritime Decarbonisation (GCMD), une organisation à but non lucratif basée à Singapour pour contribuer à la décarbonation du secteur maritime.



Créée en août de l'année dernière, il doit aider le secteur à atteindre ou dépasser les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour 2030 et 2050, en favorisant la collaboration.



Par ce partenariat, le groupe énergétique britannique apporte 10 millions de dollars singapouriens (soit 7,4 millions de dollars américains) en financement, donnant un nouvel élan aux efforts du GCMD.





