Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bp: partenariat avec Audi avant une entrée en F1 en 2026 information fournie par Cercle Finance • 15/07/2024 à 10:20









(CercleFinance.com) - bp annonce avoir formé un partenariat stratégique avec Audi en vue de l'arrivée d'Audi en F1 à partir de la saison 2026, coïncidant avec l'arrivée de nouvelles réglementations techniques.



Ensemble, les partenaires développeront des carburants durables et des lubrifiants avancés pour maximiser les performances de l'unité de puissance F1 d'Audi.



bp fournira à Audi des lubrifiants sur mesure et développera un carburant durable conforme aux exigences de la FIA.



En outre, bp deviendra le premier sponsor officiel de l'équipe d'usine Audi en F1, avec des droits de marketing pour les marques bp, Castrol et Aral.







Valeurs associées BP 449,65 GBX LSE -0,85%