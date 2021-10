Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bp : ouverture de la 1ère station-service Jio-bp en Inde information fournie par Cercle Finance • 26/10/2021 à 12:35









(CercleFinance.com) - bp annonce que sa joint-venture Reliance BP Mobility Limited lance une première station-service, avec Reliance Industries Limited (RIL), sous la marque Jio-bp, à Navde, dans la périphérie de Mumbai, en Inde. Le réseau déjà existant de plus de 1400 pompes à carburant sera ainsi rebaptisé Jio-bp. Chaque station proposera une large gamme de services pour les clients en déplacement, avec notamment du carburant avec additifs mais aussi des rafraîchissements et de la nourriture. Jio-bp mettra également en place un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques et des stations d'échange de batteries. La joint-venture vise à devenir un acteur majeur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques en Inde, souligne bp.

Valeurs associées BP LSE -0.17%