BP obtient deux blocs d'exploration au large de l'Égypte

(AOF) - L'Egyptian Natural Gas Holding Company a attribué deux blocs d'exploration en mer Méditerranée, au large de l'Égypte à la compagnie britannique BP. La zone offshore du nord-ouest d'Abu Qir - dans laquelle BP détient 82,75 % et Wintershall-Dea détient 17,25 % - est située à l'ouest du bloc North King Mariout et au nord du champ Raven. Il couvre une superficie d'environ 1038 kilomètres carrés avec des profondeurs d'eau comprises entre 600 mètres et 1600 mètres.

Le bloc Bellatrix-Seti East - dans lequel BP et Eni détiennent chacun une part de 50% - est situé à l'ouest du champ Atoll et des blocs North Tabya. Il couvre une superficie d'environ 3440 kilomètres carrés avec des profondeurs d'eau comprises entre 100 mètres et 1200 mètres

Anja-Isabel Dotzenrath, responsable des énergies à faible teneur en carbone et du gaz naturel pour BP, a déclaré : " l'Égypte est importante pour BP avec près de 60 ans de partenariat fructueux et plus de 35 milliards de dollars investis. Nous attendons maintenant avec impatience un avenir encore plus prospère, en continuant à aider à répondre aux besoins énergétiques croissants de l'Égypte en fournissant des approvisionnements en gaz à des prix compétitifs et en soutenant l'Égypte tout au long de la transition énergétique en explorant les opportunités de croissance dans l'hydrogène, par exemple ".

