bp: obtient 2 blocs d'exploration dans l'offshore égyptien information fournie par Cercle Finance • 28/11/2022 à 09:41

(CercleFinance.com) - bp annonce s'être vu attribuer deux blocs d'exploration en mer Méditerranée, au large de l'Égypte, par l'Egyptian Natural Gas Holding Company.



La première zone offshore (dans laquelle bp, l'opérateur, détient 82,75% et Wintershall-Dea détient 17,25%) est située à l'ouest du bloc récemment attribué North King Mariout (bp 100%). Elle couvre une superficie d'environ 1038 km2 avec des profondeurs d'eau comprises entre 600 et 1600 mètres.



La seconde - dans lequel bp et Eni, l'opérateur, détiennent chacun une part de 50% - est situé à l'ouest du champ Atoll et des blocs North Tabya, s'étirant sur près de 3440 km2 avec des profondeurs d'eau comprises entre 100 et 1200 mètres.



Eni compte ainsi 'aider à répondre aux besoins énergétiques croissants de l'Égypte en fournissant des approvisionnements en gaz à des prix compétitifs et en soutenant l'Égypte tout au long de la transition énergétique en explorant les opportunités de croissance dans l'hydrogène, par exemple', a commenté Anja-Isabel Dotzenrath, vice-présidente exécutive de bp pour le gaz et l'énergie à faible émission de carbone.