bp : objectif de dette atteint, rachats d'actions en vue

(CercleFinance.com) - bp a annoncé mardi qu'il prévoyait de reprendre ses rachats d'actions après avoir atteint son objectif de dette au premier trimestre. Le géant britannique de l'énergie indique avoir généré 4,7 milliards de dollars de liquidités grâce à ses cessions d'actifs sur les trois premiers mois de l'année, une performance qui lui a permis de ramener son endettement net à 35 milliards de dollars, comme il l'espérait. bp explique qu'il prévoit en conséquence de reverser au moins 60% de son flux de trésorerie excédentaire ('cash flow') à ses actionnaires sous forme de rachats d'actions. 'Si le niveau des rachats dépendra des désinvestissements nets et de la génération de flux de trésorerie disponible, nous estimons qu'à 60 dollars le baril, la société rachètera entre deux et 2,5 milliards de dollars d'actions par an, soit de 2,5% à 3% de sa capitalisation boursière actuelle, en plus d'un rendement du dividende de 5,5%', calculent ce matin les analystes de Berenberg. D'après le bureau d'études, ces rachats d'actions devraient reprendre dans le courant du deuxième trimestre. Ces annonces étaient accueillies favorablement à la Bourse de Londres, où l'action bp grimpait de plus de 2% dans les premiers échanges mardi matin.

Valeurs associées BP LSE +2.55%