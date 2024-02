Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bp:nouvelle étape pour le projet GTA de gaz naturel liquéfié information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 10:30









(CercleFinance.com) - bp fait savoir que le Gimi, un navire FLNG (soit ununité flottante de production, de stockage et de déchargement de gaz naturelliquéfié) est arrivé à bon port, c'est-à-dire à la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal.



Exploité par bp avec ses partenaires Kosmos Energy, PETROSEN et SMH, le navire sera impliqué dans la phase 1 du projet GNL Greater Tortue Ahmeyim (GTA).



La phase 1 de GTA devrait produire environ 2,3 millions de tonnes de GNL par an. Ce projet innovant devrait produire du GNL pendant plus de 20 ans, permettant à la Mauritanie et au Sénégal de devenir un hub mondial du GNL.



' L'arrivée réussie et sûre du navire FLNG est une autre étape en avant pour la phase 1 de GTA et témoigne de l'engagement de notre équipe et de nos partenaires à réaliser ce projet en toute sécurité', a commenté Emil Ismayilov, vice-président senior de BP pour la Mauritanie et le Sénégal.





