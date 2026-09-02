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BP nomme Ian Tyler président après l’éviction d’Albert Manifold
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 08:37
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BP BP.L a annoncé mercredi la nomination d’Ian Tyler, ancien directeur général de Balfour Beatty BALF.L , au poste de président permanent, après avoir licencié Albert Manifold en mai, moins d’un an après sa prise de fonction, sur fond de problèmes de gouvernance et de conduite.

Amanda Blanc, membre du conseil d'administration qui avait supervisé les nominations de d'Albert Manifold et de Ian Tyler, ne sollicitera pas de nouveau mandat lors de l'assemblée générale annuelle de l'année prochaine et quittera ses fonctions dès qu'un successeur aura été trouvé, a précisé BP.

(Shadia Nasralla et Stephanie Kelly, avec la contribution de Yadarisa Shabong, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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