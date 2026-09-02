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BP nomme Ian Tyler, ancien directeur général de Balfour Beatty, au poste de président
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 09:32
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec une citation de Tyler, ajout de détails sur le licenciement de Manifold et les priorités de BP, ajout des signatures)

* Manifold a été licencié en mai après moins d'un an à ce poste

* Amanda Blanc, membre du conseil d'administration, ne se représentera pas

* Blanc avait supervisé les nominations de Manifold et de Tyler

par Shadia Nasralla et Stephanie Kelly

BP BP.L a nommé Ian Tyler, ancien directeur général du groupe de construction Balfour Beatty BALF.L , au poste de président permanent, a annoncé mercredi la société, après avoir licencié Albert Manifold en mai, invoquant des problèmes de gouvernance et de conduite.

Amanda Blanc, administratrice indépendante senior de BP, qui a supervisé les nominations de Manifold et de Tyler, ne se représentera pas lors de l'assemblée générale annuelle de l'année prochaine et quittera ses fonctions dès qu'un successeur aura été trouvé, a précisé BP.

Le licenciement surprise de Manifold, moins de huit mois après sa prise de fonction pour aider à superviser les efforts visant à recentrer BP sur ses activités pétrolières et gazières, fait suite à des années de remaniements à la direction de BP.

Le cours de l'action de la société a progressé de 0,2 % à 07h20 GMT, contre une hausse de 0,8 % pour l'ensemble du secteur européen de l'énergie .SXEP. . Depuis le début de l'année, l'action BP a gagné 25 %, en ligne avec la progression de l'action Shell SHEL.L . La guerre entre les États-Unis et l'Iran a dopé les bénéfices des grands groupes pétroliers, en particulier ceux disposant d'importantes salles de marché, comme les deux groupes britanniques.

Tyler, qui préside également l’entreprise de matériaux de construction Grafton Group GFTU_u.L et occupe le poste de directeur indépendant senior au sein de la société minière Anglo American AAL.L , a rejoint le conseil d’administration de BP l’année dernière et avait remplacé Manifold à titre intérimaire en mai.

“Je dirigerai la réorganisation du conseil d'administration, en veillant à ce que nous disposions de la profondeur, de l'expérience et des compétences nécessaires pour soutenir les priorités stratégiques de l'entreprise et la création de valeur à long terme”, a déclaré Tyler dans un communiqué.

Il a également indiqué qu'il mettrait en place un “dialogue régulier et transparent” avec les actionnaires.

“Compte tenu de l’importance de cette fonction, Ian réexaminera ses engagements actuels au sein d’autres conseils d’administration afin de s’assurer qu’il pourra consacrer le temps et l’attention nécessaires à l’entreprise”, a indiqué BP.

LES CINQ PRIORITÉS STRATÉGIQUES DE BP

Meg O’Neill, directrice générale de BP depuis avril, a présenté le mois dernier cinq priorités pour BP: renforcer davantage le bilan, simplifier le portefeuille, renforcer la discipline d’investissement, améliorer les performances opérationnelles et mettre en place des structures permettant une prise de décision plus rapide et une plus grande responsabilisation.

Le groupe vise à accroître sa rentabilité et à ramener sa dette nette à un niveau compris entre 14 milliards et 18 milliards (YY,YY milliards d'euros) de dollars d’ici 2027.

Manifold a déclaré qu’il contestait la version des faits donnée par BP, qui n’entrait pas dans les détails concernant le comportement de l’entreprise et les problèmes de gouvernance, et qu’il ne laisserait pas passer cette “fausse version des faits” sans réagir.

Quatre sources proches du dossier ont indiqué qu’au moment du licenciement de Manifold en mai, celui-ci s’était montré agressif envers différents collègues au sein de l’entreprise, ce qui aurait constitué l’un des motifs de son licenciement.

Manifold a fait appel au cabinet d'avocats Mishcon de Reya pour le représenter après son éviction, a déclaré en mai à Reuters une source proche du dossier. Contacté mercredi, le cabinet n'a pas souhaité faire de commentaire dans l'immédiat.

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BALFOUR BEATTY
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BP
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GRAFTON GROUP UTS
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