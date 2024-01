Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bp: Murray Auchincloss passe de DG temporaire à permanent information fournie par Cercle Finance • 17/01/2024 à 10:04









(CercleFinance.com) - bp a annoncé mercredi que son directeur général par intérim Murray Auchincloss avait été nommé à ce poste à titre permanent, un choix largement attendu par la communauté financière.



Directeur financier du groupe depuis 2020, Murray Auchincloss avait pris les rênes de bp à titre temporaire en septembre dernier suite à la brusque démission de Bernard Looney, une enquête ayant révélé qu'il avait entretenu des relations personnelles avec des collègues.



'De notre point de vue, il s'agit de la meilleure décision possible pour les actionnaires à court terme, sachant que ce choix assure une continuité dans le dossier d'investissement', se félicitent ce matin les analystes de RBC.



Ceux-ci rappellent qu'Auchincloss avait été, entre 2010 et 2013, directeur de cabinet à la direction générale, ce qui l'avait conduit à collaborer avec le DG de l'époque, Bob Dudley.



'Un candidat externe aurait apporté davantage d'incertitudes quant à la direction future de l'entreprise et potentiellement générer plus d'interrogations autour d'un changement de stratégie', ajoute RBC.



Helge Lund, le président du conseil d'administration, souligne que la nomination a été prise à l'unanimité suite à un 'processus approfondi et hautement concurrentiel' ayant démarré en septembre dernier et ayant conduit à l'examen de plusieurs candidats 'de haut niveau'.



A la Bourse de Londres, l'action bp reculait de 0,9% suite à cette annonce, surperformant l'indice sectoriel STOXX Europe 600 Oil & Gas, en baisse de 1,6%.





