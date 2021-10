Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp : mise sur l'électrique avec le groupe Piaggio information fournie par Cercle Finance • 25/10/2021 à 11:53









(CercleFinance.com) - bp annonce une collaboration avec le groupe Piaggio afin de développer le marché des deux et trois roues électriques, notamment en Europe, en Inde, en Indonésie, en Chine et au Vietnam. A ce jour, le nombre de motos, scooters et véhicules compacts électriques est estimé à 250 millions, un chiffre qui devrait tripler d'ici à 2040, estime bp. Afin d'accompagner cette croissance, le groupe Piaggio et bp, ainsi que leur filiale Jio-bp en Inde, visent à développer des services intégrés tels que la recharge des véhicules électriques, les services et les stations d'échange de batteries et la location de véhicules.

