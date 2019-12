Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BP : mise en paiement du dividende intérimaire le 20 décembre Cercle Finance • 09/12/2019 à 10:52









(CercleFinance.com) - Le groupe BP annonce ce lundi que le dividende intérimaire, lié au troisième trimestre 2019, sera mis en paiement comme prévu le 20 décembre. Il sera versé aux actionnaires enregistrés à la date du 8 novembre. Son montant sera de 7,825 pence par action.

Valeurs associées BP LSE -0.85%