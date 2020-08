Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BP : lourde perte au 2ème trimestre, dividende réduit Cercle Finance • 04/08/2020 à 09:36









(CercleFinance.com) - BP a annoncé mardi une réduction de 50% de son dividende après avoir fait état d'une lourde perte au titre du deuxième trimestre. Le dividende pour le trimestre écoulé ressort à 5,25 cents par action contre 10,5 cents au premier trimestre. 'Ce n'est pas une véritable surprise et l'ampleur de la baisse se situe globalement en ligne avec les attentes', tempèrent toutefois les analystes de Berenberg. Le deuxième trimestre s'est soldé par une perte de 16,8 milliards de dollars, à comparer avec un profit de 1,8 milliard de dollars l'année dernière à la même période. Ce résultat intègre, entre autres, une dépréciation de 9,2 milliards de dollars liée à la baisse des cours de l'énergie. Bonne nouvelle toutefois, la dette nette de la compagnie pétrolière britannique atteignait 40,9 milliards de dollars à fin juin, contre 51,4 milliards de dollars trois mois auparavant. BP explique ce repli par l'augmentation de ses fonds propres et la récente émission d'obligations 'hybrides'. L'action gagnait plus de 6% à la Bourse de Londres dans les premiers échanges, affichant la deuxième plus forte baisse de l'indice FTSE 100 et tirant vers le haut l'indice STOXX Europe 600 Oil & Gas (+2,2%) regroupant les valeurs énergétiques européennes.

Valeurs associées BP LSE +6.02%