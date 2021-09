Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp : Lightsource se finance pour assurer son développement information fournie par Cercle Finance • 20/09/2021 à 11:51









(CercleFinance.com) - Lightsource, la filiale d'énergie solaire de bp, a annoncé lundi la signature d'une ligne de crédit d'un montant de 1,8 milliard de dollars destinée à financer sa stratégie de développement. Les fonds, obtenus auprès d'un groupe de dix banques internationales de premier plan, doivent lui permettre de mener à bien des projets photovoltaïques devant représenter quelque 25GW de capacités d'ici à 2025. Lightsource, qui cherche à croître à la fois en Europe, en Amérique et en Asie Pacifique, a mené depuis 2010 l'équivalent de 3,8 GW de projets dans l'industrie solaire. La société prévoit de créer plus de 500 nouvelles emplois au cours des quatre prochaines années.

Valeurs associées BP LSE -1.40%