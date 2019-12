Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BP : Lightsource BP va devenir une coentreprise 50/50 Cercle Finance • 05/12/2019 à 12:12









(CercleFinance.com) - Le groupe BP annonce ce jour qu'il va acheter les actions nouvelles de Lightsource BP, afin d'accélérer la croissance de l'entreprise spécialisée dans l'énergie solaire. En décembre 2017, BP avait acquis 43% de Lightsource, laquelle avait ensuite été renommée Lightsource BP. Cette dernière et BP vont ainsi mettre au même niveau leurs participations, afin de créer une structure de co-entreprise simplifiée à 50/50.

Valeurs associées BP LSE -0.26%