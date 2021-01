Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp : lightsource bp obtient un financement de 380 ME Cercle Finance • 26/01/2021 à 16:44









(CercleFinance.com) - bp annonce aujourd'hui que lightsource bp, sa joint-venture à 50/50, a conclu avec succès un financement de 380 millions de dollars et a mobilisé la construction de ses projets solaires Elm Branch (163 MW) et Briar Creek (153 MW) au Texas, tous deux situés à environ 40 miles au sud de Dallas. Le financement a été assuré notamment par ING Capital et la Société Générale tandis que Bank Of America a obtenu le financement des projets par participation fiscale. 'Cette transaction est une démonstration des opportunités de faible risque et de rendement stable que les projets d'énergie renouvelable offrent aux investisseurs' a commenté Kevin Smith, directeur général de Lightsource bp US. La construction des deux sites devrait générer quelque 500 emplois locaux. L'exploitation commerciale devrait débuter à la fin de l'année.

Valeurs associées BP LSE +0.61%