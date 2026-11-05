BP lève environ 1 milliard de dollars grâce à la cession de sa participation dans Aker BP

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BP BP.L a annoncé jeudi avoir levé environ 1,06 milliard de dollars grâce à la vente d'une participation de 5% dans la société pétrolière et gazière norvégienne Aker BP AKRBP.OL , alors que le géant britannique de l'énergie rationalise son portefeuille.